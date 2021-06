José Pedro Vasconcelos voltou a estar no ar com o seu programa 'Depois, Vai-se a Ver e Nada', na RTP1, com a segunda temporada que chegou na noite da última sexta-feira, 25 de junho.

Uma emissão que não arrancou com os resultado desejados, uma vez que contou com "gravíssimos problemas na transmissão".

A informação foi destacada pelo apresentador na sua página de Instagram, onde lamentou o sucedido.

"Ontem por todo o país a emissão da nossa estreia teve gravíssimos problemas na transmissão, que em muitos operadores chegou mesmo a estar bloqueada por mais de 10 minutos. Em nome da equipa do programa pedimos desculpa à Aurea [a primeira convidada] e aos nossos telespectadores sugerindo que sem incidentes vejam ou revejam a nossa estreia na RTP Play", começou por escrever este sábado.

"Bem hajam e sim, temos mesmo pena desta falsa partida…. NOTA: recebemos agora informação de que em algumas zonas a avaria se estendeu por mais de metade da nossa emissão", completou.

