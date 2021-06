Tânia Ribas de Oliveira recorreu ao Instagram para deixar uma mensagem de 'apoio' ao colega e amigo José Pedro Vasconcelos.

Esta sexta-feira, 25 de junho, vai estrear na RTP1 a segunda temporada do programa 'Depois, vai-se a ver e nada', apresentado por José Pedro Vasconcelos, e Tânia Ribas fez questão de destacar tal informação junto dos seus seguidores.

"O meu querido amigo José Pedro Vasconcelos estreia hoje a segunda temporada do seu programa 'Depois, vai-se a ver e nada'. Ao vivo, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, com casa cheia. A Aurea será a convidada principal e o Zé estará no seu melhor, como sempre. Tenho muitas saudades tuas, meu amigo. Logo, estaremos todos colados à RTP", escreveu Tânia Ribas de Oliveira, esta sexta-feira, no Instagram.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira substituída em programa da RTP por estar doente