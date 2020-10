José Pedro Vasconcelos foi surpreendido com declarações de José Eduardo Moniz durante a entrevista ao programa 'Conta-me', da TVI, conduzido por Fátima Lopes. O antigo diretor geral da estação de Queluz afirmou que o talento do ator não tem sido devidamente "aproveitado" e elogiou-o pelas singularidades.

"Gosto muito Zé Pedro. É porventura dos maiores talentos da sua geração, creio que não tenha sido suficientemente bem aproveitado porque a irreverência que transporta, a capacidade de improvisar, de fazer humor com as mais pequenas coisas, justificariam que estivesse num patamar muito mais elevado do que aquele que ele está", afirmou, elogiando ainda a "entrega pessoal" e "projeção em tudo o que faz".

Emocionado, José Pedro Vasconcelos retribuiu o carinho e frisou que, apesar de já se terem desentendido várias vezes, nutre a maior admiração por José Eduardo Moniz, que diz ser um "homem da televisão como há poucos".

“Não tenho palavras para lhe agradecer”, rematou.

