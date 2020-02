José Mourinho parece ter decidido mudar radicalmente de visual. Nas redes sociais está a correr uma imagem onde o treinador de futebol surge com o cabelo rapado.

"Fui eu mesmo que fiz. Pedi ao Fernando [Torres] que me desse a sua máquina e eu mesmo cortei o cabelo diante do do espelho", terá dito o técnico português, agora citado pela imprensa internacional.

Recorde-se que atualmente José Mourinho treina o Tottenham, clube inglês.

