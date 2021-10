"As pessoas estão a dizer que Joe de 'You' é parecido com José Mourinho e agora não conseguimos negar": é desta forma que começa uma publicação feita por uma conta de Instagram dedicada a memes - a 'Memezar'.

A publicação em questão aglomera publicações feitas por internautas a este respeito.

Todos notam que Penn Badgley, que é quem dá vida a Joe Goldberg na série da Netflix, tem claras semelhanças com o treinador português.

Concorda com estas opiniões?

Veja as imagens na galeria e diga de sua justiça.

