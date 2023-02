José Milhazes foi o convidado especial desta quarta-feira, 15 de fevereiro, das manhãs da rádio Renascença animadas pelas 'As Três da Manhã'. No âmbito da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar', Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves aproveitaram para fazer as perguntas mais indiscretas ao jornalista da SIC, cujas repostas resultaram em muitas gargalhadas.

A última, feita por Inês, questionava o seguinte: "José, como é no amor? O José ainda tenta uma invasão ou outra ou já está na fase da 'guerra fria'?".

"Ainda vou tentando uma ou outra. 'Guerra fria' só com o Nuno Rogeiro", respondeu Milhazes, deixando a comunicadora em lágrimas de tanto rir.

Veja a rubrica de seguida: