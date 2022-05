Sempre muito discreto em relação à sua vida pessoal, José Mata decidiu abrir uma exceção e partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram um retrato dos pais.

A fotografia, que data de 1982, motivou os mais diversos comentários por parte dos internautas, com vários a destacar as semelhanças dos pais com o ator.

"Parece teres os olhos como a tua mãe", notou uma seguidora. "Que réplica tão fiel da mãe", disse outra.

Eis a publicação:

