Sem dúvida que um dos casais que chama mais a atenção no panorama português é José Fidalgo e Oceana Basílio. Ora, hoje a propósito do Dia de São Valetim o ator aproveitou para partilhar com os seus seguidores como é que encara um relacionamento.

"Dia de S. Valentim. Dia de lembrar que todos os dias podem ser o dia. A vida a dois, é uma aventura que deve ser levada com a leveza de um pequeno barco rendido à tempestade ou de uma viagem de moto em que de repente cai uma carga de água que não tens outro remédio se não aceitares que está a chover. Paras ou continuas. Tu decides, não reclames. As diferenças são óbvias e admitir, respeitar, conciliar, fazem parte do processo que dura uma vida. A nossa, a de cada um, a dos dois. Por isso, boa viagem para todos", escreveu.

Eis a publicação:

