Esta quinta-feira, 17 de fevereiro, a TVI anunciou que José Eduardo Moniz tinha sido convidado para assumir o cargo de diretor geral da estação de televisão, notícia que Cristina Ferreira já fez questão de comentar, tendo por isso recorrido à sua conta de Instagram.

"No dia em que regressa à TVI como diretor geral abriu-me as portas do coração e dos sonhos. Fizemo-lo junto ao rio, onde desembarcou aos 18 anos vindo dos Açores. Ainda pensou ser escritor mas o jornalismo e a televisão, ganharam", começa por dizer.

"Vem para acrescentar. Esteve sempre por perto nestes meus 20 anos de caixa mágica. Somos mais parecidos do que imaginam. Quando chegou à direção da TVI pela primeira vez tinha mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Gostamos de falar do que nos está colado na pele. Nem sempre concordamos e isso até na entrevista vai perceber. Para ver em breve", termina, dando conta que os telespectadores poderão assistir a uma conversa entre ambos.

