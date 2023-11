"O maior de todos os mestres". Era assim que José Condessa tinha o hábito de se referir a Carlos Avilez, o encenador que morreu no passado dia 22 de novembro. A reação do ator a esta perda tardou e só aconteceu no passado sábado, na passadeira preta da GQ MOTY Awards 2023.

Aos jornalistas, Condessa não foi capaz de conter a emoção e explicou que até o facto de ter escolhido usar uma saia parece ser uma homenagem a Avilez: "Não tendo sido pensado para ser dessa forma, acaba por ter um significado. Nós usávamos uma saia muito parecida com esta, como é normal usar nas tragédias gregas em teatro. Acaba por ser uma homenagem ao Carlos. O universo conspirou alguma coisa".

Durante a conversa, José acabou mesmo por deixar cair algumas lágrimas e até pediu desculpa por isso mesmo. "Não levem a mal, porque é uma pessoa que me diz muito", justificou, enquanto limpava o rosto.

Por fim, o artista realçou o orgulho que sente por "ter feito parte da vida de um homem tão importante como o Carlos Avilez" e de poder tê-lo tido "como amigo nos últimos 15 anos". "A ele devo-lhe o ator - e a pessoa - que sou", concluiu.

