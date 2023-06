Dias depois de ter revelado que Betty Grafstein estava internada no hospital, tendo pedido aos seguidores para rezarem pela designer de joias, José Castelo Branco contou que a mulher, de 95 anos, já recebeu alta hospitalar.

Numa nova publicação que fez na sua página de Instagram, no fim de semana, José Castelo Branco assinalou o momento em que foi buscar Betty ao hospital.

"Finalmente, fora do hospital", escreveu na legenda de um vídeo com imagens desse momento.

Pouco tempo depois, já com Betty a descansar no conforto do seu lar, José Castelo Branco saiu para jantar com amigas.

