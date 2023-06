José Castelo Branco vive uma fase particularmente difícil. Betty Grafstein, mulher do marchand d'art, está com sérios problemas de saúde, sendo que em breve será operada ao coração, conforme o próprio o referiu no programa 'TVI Extra', esta quinta-feira, 1 de junho.

"Tem sido muito complicado porque foi muito de repente, foram uma série de vicissitudes que aconteceram umas atrás das outras", nota.

"A Betty neste momento está calma, já falou com o nosso diretor espiritual, o nosso padre, e está pronta para ir para a cirurgia", refere.

Nesta ocasião, Castelo Branco falou ainda sobre a polémica relacionada com Pedro Pico, ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' e fundador da Drag Taste. O socialite acusa o ex-amigo de lhe ter ocupado o palacete em Sintra, cuja proprietária é Betty, e de não querer sair da propriedade.

"Fizemos dois contratos: um para a pessoa estar lá em casa, para promover e fazer um alojamento local, turismo de habitação, e em simultâneo eu iria todos os meses a Portugal fazer espetáculos. Claro que nunca aconteceu nada disso. As coisas estão se a agravar de uma maneira escandalosa, dívidas que nem sabíamos que existiam e tudo isso tem dado cabo da Betty", lamenta José.

Este garante igualmente que nenhum dos contratos que fez "têm validade" ou foram "ratificados" de alguma forma. Por isso mesmo, pretende recorrer à justiça para resolver a situação, até porque diz ter objetos dentro da casa no valor de milhares de euros.

"Começou a falhar [entendimento com Pedro Pico] na altura em que eu queria fazer a exposição da Betty, com o património dela. Foi nessa altura que a pessoa se recusou a que eu entrasse na casa, fechou-me a porta, completamente", conta, garantindo que Pedro mudou as fechaduras das portas e fez alterações na casa sem a autorização de Betty.

Leia Também: Castelo Branco atualiza estado de saúde de Betty: "Não está a aguentar"