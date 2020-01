De regresso a casa, depois das viagens ao Dubai e à Madeira, Georgina Rodríguez mostrou-se num jato privado pronta para regressar a Turim.

Tratando-se de um momento informal, a namorada de Cristiano Ronaldo escolheu um look descontraído totalmente branco, no qual se destacavam os sapatos com uma enorme sola de cunha.

Uma escolha que não agradou José Castelo Branco, fez saber o próprio na caixa de comentários da espanhola. "Se o Karl [Lagerfeld] visse isso tinha um ataque cardíaco medonho", afirmou.

Confira o look abaixo e diga-nos se aprova.

Leia Também: Ano Novo dos Aveiro. Dolores reúne os quatro filhos em fotografia única