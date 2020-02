Se na segunda-feira Cláudio Ramos conduziu as manhãs da SIC na companhia de Cristina Ferreira, precisamente um dia depois estava a conhecer as instalações da TVI, a sua nova 'casa'. A mudança do apresentador para a estação rival foi anunciada inesperadamente e tornou-se o grande destaque na imprensa cor-de-rosa e nas redes sociais.

Depois de várias figuras públicas, de ambos os canais, reagirem à notícia, foi a vez de José Castelo Branco deixar uma mensagem repleta de humor a Cláudio Ramos.

"Claudette, mulher! Atira-te! Chegou a tua Hora! Bicha! Boa sorte! Não te preocupes que o ar condicionado na venda do Pinheiro funciona a 100%", afirmou, referindo-se ao célebre momento em que o apresentador se irritou em direto no programa 'Passadeira Vermelha' por causa do ar condicionado.

Vale referir que a notícia de que Cláudio Ramos é a nova aposta da TVI veio acompanhada da revelação daquele que será o seu primeiro projeto na estação: a apresentação do 'Big Brother 2020'.

