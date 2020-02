Num momento em que o racismo está de novo em destaque, José Castelo Branco também se manifestou sobre o tema nas redes sociais.

A celebridade partilhou uma imagem na sua página do Instagram onde mostra ovos com cores exteriores diferentes, mas todos iguais por dentro, para explicar que somos todos iguais. Na legenda da publicação, acrescentou: "Racismo em Portugal? Não obrigado! No desporto? Pior! Somos todos filhos do mesmo Deus".

Afirmações que chegam perante o caso de Marega, o jogador do FC Porto decidiu abandonar os relvados no último jogo do clube contra o Vitória SC por causa dos adeptos rivais terem gritado cânticos racistas.

Leia Também: Marega: Comentário de Bento Rodrigues em jornal da SIC torna-se viral