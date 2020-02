O caso Marega tem dado que falar nas redes sociais e não só. Depois do jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Vitória SC em que o jogador foi alvo de insultos racistas, o momento acabou por ser noticiado em diversos espaços, inclusive no Jornal da Noite, na SIC.

Ora, um outro momento que se tornou viral foi a introdução feita pelo jornalista Bento Rodrigues, que recebeu o elogio de várias pessoas.

Leia-se de seguida a mesma...

"Começamos este jornal com o rosto do caráter, da coragem e da lucidez. A coragem de ser o primeiro futebolista em Portugal e um dos poucos do mundo a abandonar um jogo depois de ouvir insultos racistas.

O caráter de desafiar os que o tentaram travar sem perceber que já era sobre um jogo de futebol, nem o resultado, mas sobre o que nos define enquanto civilização.

A lucidez de saber que este é um momento que define o homem. Que esta atitude vai muito para além de um estádio, que tem impacto nas ruas, nos bairros, nas vidas daqueles que sofrem insultos racistas todos os dias", afirmou.

Eis o momento...

Leia Também: Figuras públicas apoiam Marega após ser alvo de comentários racistas