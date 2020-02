Várias figuras públicas recorreram às redes sociais para mostrarem o seu apoio ao jogador do FC Porto, Marega, depois deste ter abandonado o jogo deste domingo, 16 de fevereiro, após ter sido alvo de cânticos racistas por parte da claque do Vitória SC.

"Por favor sejamos todos dignos da imensa coragem de Marega. Não permitamos que dourem a pílula, não aceitemos discursos ocos, desculpabilizantes, negacionistas. Acredito que muita gente, por essas casas fora, abandonou aquele campo de mão dada com Marega em total indignação e solidariedade com o ataque de que foi alvo", começou por dizer Rita Ferro Rodrigues na sua página do Instagram, destacando a coragem do futebolista.

"Tudo farei para dar visibilidade à luta contra o racismo, venha ele de onde vier. Todos juntos faremos a diferença", rematou.

Por sua vez, Pedro Ribeiro escreveu: "O que aconteceu hoje em Guimarães é abjecto, e deve ser condenado por adeptos e dirigentes de todos os clubes. Um abraço ao Marega".

Leia Também: Por cá: Revolta de invade