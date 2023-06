Aos 94 anos, Betty Grafstein inspira os mais diversos cuidados de saúde e José Castelo Branco tem partilhado com os seus seguidores do Instagram as diversas batalhas que a mulher tem vindo a enfrentar a este respeito.

Esta semana, o socialite informou que Betty tinha sido submetida a mais uma intervenção cirúrgica, a qual correu bem.

"A Betty já fez a operação, correu muito bem. A cirurgia foi ao segundo dedo do pé e o médico disse que ela iria recuperar muito bem. Agora vamos orar e agradecer a Deus", afirmou num vídeo que poderá ver na galeria.

Vale notar que José Castelo Branco e Betty Grafstein estão casados há 27 anos.

