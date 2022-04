Completa-se esta terça-feira um ano desde que a novela 'Festa é Festa', da TVI, foi para o ar e José Carlos Pereira não deixou a data passar em branco.

O ator, que dá vida ao 'sôtor' da trama, destacou nas redes sociais uma foto em que aparece a beijar Inês Herédia, que desempenha o papel Nelinha, a sua assistente.

"Um ano de Festa... E muito amor para dar", escreveu na legenda.

O aniversário de 'Festa é Festa', vale notar, foi assinalado com pompa e circunstância. A TVI emitiu esta tarde uma emissão especial conduzida por Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, que contou com a presença de vários atores do elenco e artistas musicais.

