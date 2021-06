José Carlos Pereira está no ar na novela 'Festa é Festa', onde interpretar o Sôtor. Trabalho que se junto às consultas de medicina estética que continua a fazer, além da prática regular de desporto e, claro, o tempo para a família.

Esta sexta-feira, 11 de junho, o ator e médico esteve no 'Dois às 10', da TVI, para falar da sua personagem e de toda a rotina agitada. Os seus dias começam por voltas das 5h e acabam pelas 23h, que é quando se deita.

Ao destacar o divertimento e alegria que vive com a novela 'Festa é Festa', acrescentou: "Sinto-me numa boa fase [da minha vida]. Às vezes até temos medo quando as coisas nos correm tão bem. O importante é conseguir manter isto, e tento fazer tudo por tudo".

"Desdobro-me a trabalhar, tenho dois trabalhos, mas sou muito grato por ter duas profissões que amo. Isso não tem preço", acrescentou. "Às vezes não é fácil, porque também tenho o desporto e os meus filhotes... Tenho muita coisa e sobra pouco tempo para nós próprios, que acho que é um espaço também muito importante. Mas enquanto tudo correr desta maneira e conseguir conciliar tudo, acho que vai valer sempre a pena", continuou.

Sobre esta nova personagem, quando recebeu o convite o ator "pensou" antes de aceitá-lo. "Aliás, há uma situação nesta novela que acaba por mexer um bocadinho com a parte deontológica da medicina. Já sabia disso e deixou-me alguma apreensão, mas lembrei-me sempre que isto é ficção. Não podemos confundir a ficção com a realidade", explicou, referindo que chegou a falar com o autor, a realização e os produtores da trama "porque haviam ali cenas que tinham de ser muito bem escritas".

José Carlos Pereira revelou ainda que irá ao Brasil ainda este ano para aprofundar os estudos sobre a medicina estética, partilhando que ele próprio tem uma médica que o segue. "Tentar envelhecer com a melhor qualidade possível. Obviamente que a atividade física é muito importante nisto, por isso é que treino todos os dias. Mas depois há toda uma supressão de nutrientes e vitaminas que nós muitas vezes não temos", destacou.

Entretanto, a dada altura, foi surpreendido com a visita da atual companheira, Inês Góis, e o filho recém-nascido, Tomás, de dois meses. "Tenho uma mulher que é extraordinária como mãe. Tem sido uma agradável surpresa. Tem sido extremamente dedicada e uma grande companheira. Tem conseguido fazer aquilo que eu não consigo, porque não tenho tempo, muitas vezes, para poder ser pai como gostaria", dizia, momentos antes de ficar de 'boca aberta' com a presença de Inês e Tomás.

Recorde-se que José Carlos Pereira é também pai de Salvador, de quatro anos, fruto da relação anterior com Liliana Aguiar.

Por sua vez, já depois de entrar em estúdio, Inês Góis realçou sobre a maternidade: "Não vou mentir, muitas vezes não é fácil, mas vamos buscar forças onde não sabíamos que existiam. Para eles estamos sempre disponíveis. Mas tem sido uma coisa maravilhosa, não há explicação".

Sobre o companheiro, disse: "Acho que dá para sentir a pessoa que ele é. O carinhoso que ele pode ser connosco, que ele consegue dar a volta a muitas situações e reerguer-se de novo. E estar aqui. Como pai é muito carinhoso, muito brincalhão, eles adoram-no".

"Quero tentar ser a referência [para o meu filho] que às vezes acho que ainda não sou. Acho que posso melhorar - a tal coisa da falta de tempo. [...] Gostava de poder dar mais do que aquilo que às vezes dou, essa é a grande verdade. Mas tento ser o melhor que consigo, com o tempo que tenho e com a disponibilidade emocional e psicológica que tenho. Não vou mentir e dizer que não estou cansado", desabafou.

Antes de terminar, contou que vai fazer uma paragem nas gravações agora no verão para passar, pelo menos, uma semana com a família no Algarve. "E depois mais alguns dias separados... Preciso de acalmar um bocadinho. Desde que mantenha este meu equilíbrio, conseguir fazer as minhas coisas e estar com eles [família], já me dou por satisfeito", completou.

Questionado sobre se quer ter mais filhos, o ator e médico voltou a responder: "Não". "A única coisa que me convenceria seria tentar uma menina, mas não acredito que isso [não venha a acontecer]", rematou.

Leia Também: José Carlos Pereira 'babado' com os primeiros sorrisos do filho bebé