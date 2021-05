José Carlos Pereira vive uma fase muito especial, especialmente depois da chegada do segundo filho, o pequeno Tomás.

No Instagram, o ator e médico tem vindo a partilhar algumas imagens do bebé, como aconteceu na manhã desta quinta-feira.

O pai 'babado' destacou nas stories um vídeo "dos primeiros sorrisos" do menino. Veja na galeria.

Recorde-se que Tomás é fruto da relação do artista com Inês de Góis. José Carlos Pereira é também pai de Salvador, da relação anterior com Liliana Aguiar.

