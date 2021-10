José Carlos Pereira 'presenteou' os fãs com mais um momento em família. O ator e médico aproveitou o bom tempo para passear com os filhos e a companheira, momento que ficou registado numa fotografia que publicou depois no Instagram.

"Há tardes que deviam ser assim todos os dias… era não era? Um bom fim-de-semana a todas as famílias que se amam e se cuidam", escreveu na legenda da ternurenta imagem que recebeu várias mensagens de carinho.

"Família linda", pode ler-se entre as muitas reações na caixa de comentários. "Que sejam sempre assim, felizes", acrescentou ainda outro internauta.

Veja a imagem e todas as reações na publicação abaixo:

Recorde-se que José Carlos Pereira é pai do pequeno Salvador, fruto da relação terminada com Liliana Aguiar, e do pequeno Tomás, da atual relação com Inês de Góis.

