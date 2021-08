José Carlos Pereira destacou nas stories da sua página de Instagram um amoroso momento passado com o filho mais velho, Salvador.

Nas imagens, pai e filho surgem a treinar logo pela manhã, com o menino a tentar acompanhar o ator e médico nas flexões.

De recordar que o pequeno Salvador é fruto da relação terminada com Liliana Aguiar. José Carlos Pereira é ainda pai de Tomás, que nasceu no dia 1 de abril, fruto da relação com Inês de Góis.

