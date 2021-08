Dono de um físico invejável aos 42 anos, José Carlos Pereira não encara o exercício físico como um sacrifício (pelo contrário).

Mesmo durante o período de férias, o ator e médico não se desleixa nas rotinas de treino e confessou inclusive que esta é a melhor forma de começar os seus dias.

"Gosto de acordar cedo, ver o nascer do sol, treinar antes de começar o meu dia (por assim dizer). É esta rotina que me faz feliz e com a qual me sinto pleno e realizado. Faço a minha parte e o resto o universo faz", escreveu numa publicação nas redes sociais.

A mensagem de José Carlos Pereira acompanha uma fotografia em que exibe o corpo tonificado.

Leia Também: José Carlos Pereira mostra os filhos juntos em foto encantadora