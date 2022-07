José Carlos Pereira juntou os três filhos num vídeo encantador que este domingo, 17 de julho, partilhou com os seguidores do Instagram.

"Apresento-vos o Trio do Terror", pode ler-se na legenda das imagens onde vemos Salvador, de cinco anos, Tomás, de um, e o bebé Afonso, de 10 dias, deitados nas respetivas camas.

Os bebés Tomás e Afonso, recorde-se, nasceram fruto da atual relação do ator e especialista em medicina estética com Inês de Góis. Já o pequeno Salvador resultou do namoro de Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, com Liliana Aguiar.

