Ao publicar uma fotografia da mãe na sua página de Instagram, José Carlos Pereira assinalou na rede social o Dia da Mãe, celebrado este domingo, 5 de maio.

"Esta é a minha mãe e amo-a", começou por escrever o ator e médico.

"Ser mãe é um privilégio mas é também uma missão, uma bênção mas também um trabalho às vezes pouco valorizado, e eu sei do que falo como pai. Ser mãe é ter um vínculo que nós homens nunca teremos com os nossos filhos, a não ser com a 'nossa mãe'", disse de seguida, não esquecendo depois das mães dos filhos e da companheira.

"Depois parabéns às mães dos meus filhos: Liliana Aguiar e Inês de Góis por me darem os melhores filhos do mundo. Parabéns também, e por último, à mulher namorada e mãe Irina Sustelo que tem sido isto e muito mais, e me tem ensinado e feito crescer tanto", destacou.

"De resto, a todas as mulheres mães, e não mães, que de uma maneira ou de outra acabam sempre por cuidar de alguém com o instinto sempre, ou quase sempre, maternal que as acompanha. A todas... Feliz Dia da Mãe", completou.

