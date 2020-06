José Carlos Malato usou as suas redes sociais no Dia Mundial da Criança para partilhar com os seus seguidores uma reflexão única onde pela primeira vez fala sobre a sua infânica. Uma época que, ao que parece, não foi tão feliz quanto o apresentador teria gostado.

"Fui sempre muito menos criança do que deveria ser. Desde cedo, fui confrontado com sentimentos e experiências a que nenhuma pessoa daquela idade deveria ser exposta. Fiz a síntese possível para poder sobreviver e seguir em frente. Muitas dessas experiências romperam a muralha do esquecimento e estão hoje tão presentes que voltei a ter de lidar com elas para voltar a sobreviver e seguir em frente", conta, preferindo não revelar ao certo de que experiências fala.

"Nunca fui novo porque tive de envelhecer a correr. Para meu bem. E para meu mal. Se pudesse, voltaria à criança da foto e reescreveria a minha vida inteira", completa, por fim.

