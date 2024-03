Morreu o ator António Évora, notícia que foi dada por José Raposo quando estava no programa 'Casa Feliz', da SIC.

Assim que soube da triste informação, José Carlos Malato recorreu à sua página de Instagram para lamentar a partida do ator.

"António. Ainda há dias conversámos. Ainda há dias rimos das nossas coisas. Ainda há dias, a Casa do Artista escolheu-nos para estarmos juntos no palco. Que bem ficámos no filme do Irs! Ainda há dias, querido António", começou por escrever o apresentador da RTP.

"Ainda agora soube que te foste embora, mas a gente sabe que estarás para sempre na tua Casa e nos nossos corações. Muito carinho por ti. Beijinho, charmoso", rematou.