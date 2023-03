São vários os nomes conhecidos que já denunciaram no Instagram vários perfis falsos, como já aconteceu anteriormente a José Carlos Malato que continua a ser vítima de roubo de identidade.

O apresentador destacou nas stories da sua página de Instagram mais três perfis falsos e pediu aos seguidores a o ajudarem a denunciar.

Após as partilhas, Malato não perdeu a oportunidade de brincar com a situação: "Com tanto perfil falso 'cóco', sinto-me uma Chanel".

