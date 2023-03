José Carlos Malato não ficou indiferente às notícias sobre a hospitalização do Papa Francisco, devido a uma infeção respiratória.

O apresentador reagiu com humor às informações que foram divulgadas esta quarta-feira, tendo aproveitado o momento para se meter com Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves, 'As Três da Manhã' da Renascença.

"Quando disseram ao Papa que a Joana Marques e as suas muchachas trabalhavam na Renascença, deu-lhe um piripaque! (Brincadeira. Desejo-lhe as melhoras)", escreveu José Carlos Malato nas stories da sua página de Instagram.



© Instagram

Leia Também: José Carlos Malato deixa grandes elogios a jornalista da TVI