José Carlos Malato usou as histórias da sua conta de Instagram para criticar a decisão de voto do Partido Comunista Português contra a resolução do Parlamento Europeu de condenação da Rússia pela invasão à Ucrânia.

O apresentador da RTP falou, inclusive, do pai, apoiante do partido: "Até o meu pai que foi comunista toda a vida, ia vomitar", afirmou, ironicamente.

Veja a publicação:

Publicação feita pelo apresentador© Instagram - José Carlos Malato

