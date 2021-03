O baby boom que se faz sentir um pouco por todo o mundo somou mais uma mamã. A jornalista e apresentadora Ticiana Villas Boas aguarda a chegada do terceiro filho, como a própria confirmou ao site Glamurama.

Na 17.ª semana de gravidez, a brasileira, de 40 anos, prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, que nasce fruto do casamento com Joesley Batista, com quem subiu ao altar em 2011.

A bebé vem juntar-se a Joesley, de cinco anos, e Joaquim, de dois.

