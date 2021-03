João Moleira é este sábado o grande protagonista do programa 'Alta Definição', da SIC. O jornalista fala em conversa com Daniel Oliveira sobre a sua grande paixão: o jornalismo e recorda o momento em que soube da morte do pai.

Corria o ano de 2016 quando, já no ar a apresentar um noticiário, o rosto da SIC ficou a saber que o pai tinha morrido. Este foi "o momento mais difícil que já viveu em estúdio".

"Eu estava no ar quando soube… e depois foi aguentar mais um hora e meia no ar", conta o jornalista, sem conseguir conter a emoção.

O programa 'Alta Definição', recorde-se, vai para o ar este sábado depois do 'Primeiro Jornal'.

