Entrar no mundo da televisão é um sonho para muitos profissionais da área da comunicação e sair dele acontece, na maioria das vezes, por falta de oportunidades. Com João Pedro Rodrigues, tudo foi diferente.

Após 10 anos de trabalho nesta área, o jornalista decidiu abandonar a TVI e seguir uma carreira como consultor imobiliário - sim, leu bem.

A saída do canal foi anunciada pelo próprio em dezembro do ano passado e as suas redes sociais, que antes serviam para mostrar fotos no interior dos estúdios da TVI, agora são utilizadas como promoção do trabalho no ramo imobiliário.

"É a terceira vez que saio das instalações da Media Capital em quase 10 anos, a primeira pelo meu pé. O meu último dia foi na final do Mundial. Senti-me um Messi de taça na mão, neste caso, com a certeza de dever cumprido e profissionalismo intocável erguidos no estúdio 3 em Queluz de Baixo", escreveu o antigo jornalista na publicação onde se despediu do canal.

"A vida segue, a televisão continua ligada em todos os canais, mas é tempo de abrir portas. E é certo que muitas se vão abrir para mim e para muitos. Bom trabalho e muita sorte a todos os que seguem na redação, no estúdio, onde for. A paixão passa, mas o legado fica", acrescentou.

João Pedro Rodrigues juntou-se neste mês de fevereiro à equipa de consultores imobiliários da REMAX e já fez angariações de imóveis para venda.

Na TVI, o ex-jornalista trabalhou na editoria de desporto, chegando mais tarde ao cargo de pivô. Mais recentemente, trabalhou como coordenador na CNN Portugal. Antes, João colaborou com o canal A Bola TV.

