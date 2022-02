Jorge Gabriel esteve à conversa com Júlia Pinheiro. Na sua conta de Instagram, a apresentadora do programa vespertino da SIC partilhou um excerto da conversa onde o apresentador da RTP1 fala da morte do pai.

"Foi terrível. Vi o meu pai pela última vez na véspera de Natal e depois só soube que o meu pai estava com Covid-19, que o meu pai tinha uma percentagem de oxigénio baixa e que tinha de ir para o hospital", conta.

"É tremendo, é castigador. O que é que fiz de mal?", questiona.

"No dia 24 levei um gravador para gravar uma conversa com o meu pai. Está na minha mochila. Ainda não fui capaz [de ouvi-la]", revela ainda de lágrimas nos olhos.

Ora veja:

