Jorge Gabriel vive esta quarta-feira, 19 de janeiro, um dia de emoções fortes. Completa-se um ano desde que perdeu o pai - data que o apresentador da RTP destacou nas redes sociais".

"Tal como há um ano, ocupei este dia o mais que pude. Foi assim que resisti à partida do sr. Fialho, o meu pai. Como nunca encontro palavras suficientes para lhe agradecer a vida, cito um poema que vi na 3.ª temporada da série 'After Life'", começou por escrever na legenda de uma imagem do pai.

E citou:

"'Não chores junto do meu túmulo,

Não é lá que estou.

Eu não durmo,

Eu sou mil ventos que sopram,

Sou o brilho diamantino da neve,

Sou a luz do sol que doira as espigas,

Sou a chuva suave de Outono

Quando acordas no silêncio da manhã,

Sou o frémito de inspiração

Das aves tranquilas que em roda voam,

Sou a ténue luz das estrelas à noite,

Não chores junto do meu túmulo,

Não é lá que estou,

Eu não morri'".

