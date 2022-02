Jorge Gabriel partilhou nas stories da sua página de Instagram um vídeo que foi publicado na página oficial do programa 'Praça da Alegria', da RTP1, e onde destacam o regresso do público ao programa.

Por causa da pandemia, o formato, assim como outros, deixaram de ter público nos estúdios. No entanto, no programa 'Praça da Alegria' o regresso do público aconteceu esta segunda-feira, 21 de fevereiro.

"O que se passa é que hoje temos público", começou por explicar a parceira televisiva de Jorge Gabriel, a também apresentadora Sónia Araújo, referindo-se à animação e entusiasmo que se viveu nos primeiros minutos com muitas palmas.

"Ai que saudades das palmas. Há quanto tempo não tínhamos isto?!", acrescentou Jorge Gabriel. "Saudades das palmas, do calor humano", continuou Sónia Araújo.

Veja no vídeo das imagens que Jorge Gabriel destacou na sua página de Instagram.

