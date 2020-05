Esta sexta-feira, dia 29, foi dia de festa na RTP! Jorge Gabriel, uma das caras mais emblemáticas da estação pública, celebrou o 52.º aniversário e mostrou que o dia foi de trabalho (e de muita alegria).

Depois de ser 'bombardeado' com inúmeras mensagens e manifestações de carinho, o apresentador fez uso das redes sociais para agradecer todo o afeto.

"Queridos amigos, o dia foi muito intenso, recheado de inesquecíveis surpresas, de mensagens de amigos de vários cantos do mundo, desta e de outras vidas, de momentos que me ajudaram a ser a pessoa que sou. Como não tenho a certeza se agradeci a toda a gente, brindo com todos mais esta volta ao sol. A produção da 'Praça da Alegria' foi incansável. MUITO OBRIGADO", lê-se na legenda de uma imagem em que aparece em estúdio a abrir uma garrafa de champanhe.

