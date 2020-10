Decorreu este fim de semana o Grande Prémio de Portugal, em Fórmula 1, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, evento que esteve no centro das atenção, mas não pelos melhores motivos.

Foram muitos os que recorreram às rede sociais para criticar a falta de cumprimento das regras de segurança perante a pandemia da Covid-19, depois de terem sido divulgadas algumas imagens em que várias pessoas não estavam com o devido distanciamento e algumas delas também não estava a usar máscara.

Em destaque está o comentário de Jorge Corrula, que se dirigiu ao Instagram para partilhar a sua opinião sobre o sucedido, condenando assim o comportamento impróprio de alguns cidadãos.

"A Todos os Profissionais do Espectáculo que estão privados de exercer a sua Profissão ou o fazem sob fortes medidas que restrigem os seus rendimentos; A Todos os pequenos e médios Empresários em dificuldades ou que encerraram os seus negócios(ou que ainda vão encerrar); A Todos os Profissionais de Saúde... peço Desculpa", começou por escrever.

"Estas imagens foram retiradas por mim da emissão TV em directo, e enquanto isso, os comentadores afirmavam que dificilmente as regras estariam a ser cumpridas, naquelas condições. Não há aqui 'fake news' ou imagens manipuladas... Sou a favor do evento, mas as regras têm de ser cumpridas! Tenham 50 ou 5000 Pessoas", realçou, referindo ainda que foi convidado para o evento mas não marcou presença no mesmo.

De referir que Jorge Corrula e a companheira, Paula Lobo Antunes, celebraram este fim de semana o aniversário da filha mais velha, Beatriz, que completou oito anos no dia 23 de outubro.

