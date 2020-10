Ruben Rua, Iva Domingues, Isaac Alfaiate e Carolina Patrocínio marcaram presença no evento que está a decorrer no Autódromo do Algarve.

Este fim de semana, a propósito do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, esperavam-se cerca de 27 mil pessoas no Autódromo Internacional do Algarve e algumas eram caras bem conhecidas. Ruben Rua, Iva Domingues, Isaac Alfaiate e Carolina Patrocínio marcaram presença na 17.ª edição do evento, que assinala também o regresso da modalidade a terras lusas. Veja na galeria os registos que partilharam nas redes sociais. Leia Também: GP de Portugal coroa Lewis Hamilton como o novo 'rei' da Formula 1





