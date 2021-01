Jorge Corrula fez uma publicação na sua conta de Instagram onde reflete pela situação delicada por que o país está agora a atravessar devido ao elevado número de mortes que se tem verificado devido à Covid-19.

Partilhando uma fotografia da mulher, Paula Lobo Antunes e da filha mais velha, o ator afirmou:

"Tempos delicados, de reflexão, de cuidado com o outro, connosco... Não será a mesma coisa?", questiona.

"Não entro na hipocrisia do 'estamos no mesmo barco', mas as 'águas' são as mesmas", defende.

"Mais compaixão, mais solidariedade, e maior sensibilidade e clarividência para quem está ao leme deste nosso país", completou.

