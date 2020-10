Sempre ativo nas redes sociais, Jorge Corrula voltou a destacar-se pelo bom humor numa publicação que fez, esta quinta-feira, na sua página de Instagram.

O ator sofreu uma "rotura no gémeo" e por isso tem agora duas novas 'amigas': as muletas.

"Rotura no Gémeo... Não posso ver nada! Se não fosse a GFD Fisioterapia e Osteopatia ficava com uma estilosa ligadura e um andar digno de Sodoma... mas espera... (Só para que saibas, tenho um caso com duas! Canadianas", escreveu na rede social, identificando a companheira, Paula Lobo Antunes, na publicação.

