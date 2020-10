Jorge Corrula terminou a semana em modo 'mãos à obra'. Como mostrou numa fotografia partilhada no Instagram, a casa do ator e de Paula Lobo Antunes está em remodelações e foi o próprio quem quis assegurar as pinturas.

Na legenda do registo, como é habitual, fez uso do seu apurado sentido de humor: "A pintura renascentista surge no séc.XV, funda um espírito forjado de ideais novas e forças criadoras... (coisas que ouvimos na escola e depois encontece... a vida)".

