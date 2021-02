Vanessa Borges foi quem esteve esta terça-feira, 23 de fevereiro, no programa 'Joker', da RTP1, apresentado por Vasco Palmeirim. Um episódio que acabou com a concorrente a levar para casa o prémio máximo do concurso, 75 mil euros.

Logo ao início do episódio, Vasco Palmeirim referiu que Vanessa já tinha sido uma grande vencedora de um outro concurso da RTP1, 'Quem Quer Ser Milionário?'. Na altura levou para casa 20 mil euros.

Agora, dez anos depois, Vanessa Borges soma muito mais no programa de Vasco Palmeirim, que acabou em 'festa'. Veja este momento aqui.

