O concurso 'Joker', da RTP, desta quarta-feira teve como protagonista a jogadora Bárbara Santos, analista de créditos no Porto, e a sua colega de casa, Paula, que ocupou o lugar de super Joker. A dupla acabou por surpreender o apresentador, Vasco Palmeirim, ao explicar como se deu a inscrição no programa.

Durante a quarentena, num momento em que se encontravam alcoolizadas, Paula teve a iniciativa de ligar para inscrever a amiga.

"Um dia estávamos bastante alteradas e ligámos, mas ninguém atendeu. Nunca mais me lembrei", contou. "Passados uns três meses" foram surpreendidas com um telefonema da produção para formalizarem a inscrição e eis que conseguiram os seus lugares no programa.

Fascinado com a história, Vasco Palmeirim brincou: "Há quem esteja com os copos e ligue para o ex-namorado, vocês ligaram para o 'Joker' e acho que fizeram uma ótima opção. Porque o ex-namorado não dá 75 mil euros".

