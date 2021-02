Gabriela Barros abraçou outro desafio no programa 'Cá Por Casa', da RTP, e esta semana foi a pele de Edith Piaf que encarnou.

A atriz, que se destaca no programa de Herman José com as suas imitações, mostrou o processo de caracterização num vídeo nas redes sociais

"Caramba uma pessoa não pode ter um tempinho livre, que é isto. É que baixa logo a Edith Piaf que há em mim. Eu sei, fiquei gata", escreveu na legenda das imagens.

O resultado não deixou de impressionar os internautas. Ora veja.

