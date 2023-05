Johnny Depp fraturou o tornozelo durante a sua presença no Festival de Cannes. A lesão obrigou a banda The Hollywood Vampires, da qual faz parte o também ator, a cancelar a digressão que iria dar.

O TMZ revela que a situação deixou Depp muito aborrecido e a banda emitiu um comunicado para explicar a situação.

"Estamos tristes em anunciar que os The Hollywood Vampires vão reagendar as três datas de digressão nos Estados Unidos da América da próxima semana. O Johnny sofreu uma lesão dolorosa no tornozelo após as suas recentes presenças públicas e foi aconselhado pelo seu médico a não viajar. Ele está aborrecido com a reviravolta dos acontecimentos, mas espera descansar para que todos os quatro Vampiros possam trazer o seu melhor para a digressão na Europa", explicou a banda através de um comunicado.

