John Travolta mostrou que mantém as habilidades de dança ao ter recriado com a filha uma cena do clássico de 1978, o filme 'Grease'.

O ator, de 66 anos, e a filha, Ella, de 20, participaram num vídeo promocional do Super Bowl, um anúncio da Scotts & Miracle-Gro, lançado esta terça-feira.

A dupla tenta recriar a coreografia de 'Born to Hand Jive', que fez com a co-estrela de 'Grease', Olivia Newton-John, mas desta vez ao som da música 'Sunday Best', do grupo Surfaces.

Veja o momento no vídeo abaixo:

