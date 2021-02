John Travolta celebrou o seu 67.º aniversário no dia 18 de fevereiro, data que foi destacada nas redes sociais pela filha mais velha, Ella, de 20 anos.

Ao partilhar uma fotografia onde aparece ao lado do pai e do irmão mais novo, Benjamin, de dez anos, Ella escreveu no Instagram: "Feliz aniversário para o homem mais incrível que já conheci. Não é apenas o melhor pai de todos, mas também é o meu melhor amigo. Obrigada por nos criar, por nos ajudar e por nos amar. E obrigada por todo o bem que faz todos os dias. O mundo tem tanta sorte de o ter e nós também. Amo-te, papá".

Uma partilha onde a jovem destaca ainda o quanto se divertiu na comemoração do aniversário do pai.

Além da filha, foram muitas as mensagens que John Travolta recebeu, carinho que tem-se destacado nos últimos tempos e que o ator não deixou passar em branco.

O artista publicou um vídeo no Instagram onde agradece todo o apoio dos fãs. "Não consigo agradecer o suficiente", diz John. Veja a publicação na íntegra:

