John Travolta partilhou uma fotografia da filha, Ella, de 21 anos, fantasiada para o papel no filme 'Get Lost'.

"Aqui está a minha filha Ella a estrear-se numa reimaginação do 'Alice no País das Maravilhas'. Chama-se 'Get Lost'", escreveu o pai 'babado' na legenda da imagem que destacou no Instagram, esta quinta-feira.

"Sou um pai muito orgulhoso", acrescentou.

De acordo com o Page Six, Ella vai estrear-se no papel de Alice numa versão do clássico da Disney de 1951.

Por sua vez, a jovem também se mostrou muito feliz com o novo projeto. "Mal posso esperar para partilhar convosco", disse num vídeo que publicou na sua página de Instagram.

A data de lançamento do filme ainda não foi anunciada.

Leia Também: John Travolta homenageia mulher no primeiro Dia da Mãe na sua ausência